Сергунина: Более 30 столичных компаний объединил новый кластер 3D-печати и промышленного дизайна

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) объединил компании для создания, продвижения и тиражирования совместных проектов в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях — от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий, — отметила она.

Принять участие могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Всего в инновационном кластере создано 14 межотраслевых объединений, в которых задействовано свыше 850 компаний. В общей сложности участники работают над 36 проектами в разных направлениях. Например, в сфере робототехники, микроэлектроники, «зеленых» технологий и искусственного интеллекта.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Недавно в столице стартовал новый набор в «Академию инноваторов». Это бесплатная городская программа развития для начинающих предпринимателей. Участники прослушают курс лекций по созданию высокотехнологичного бизнеса и пройдут занятия с опытными наставниками. Финалисты смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и выйти на рынок с готовым продуктом.