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Американский сенатор Тед Круз подвергся нападению в Техасе

Анастасия Колоскова
В мире
Американский сенатор Тед Круз подвергся нападению в Техасе
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Во время публичного выступления в сенатора от американской партии республиканцев Теда Круза бросили пивную банку. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в техасском городе Хьюстон. Нападающим оказался 33-летний мужчина. По данным полиции, банка попала политику «в грудь и область шеи».

Помощь медиков сенатору не потребовалась.

В полиции уточнили, что правонарушителя арестовали. Ему могут предъявить обвинение в нападении, передает РИА Новости.

28 октября злоумышленник, вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.

Позже полиция установила личность нападавшего. Им оказался 42-летний Дэвид Депепи. Мужчину обвинили в попытке убийства, вооруженном нападении, незаконном проникновении в дом и жестоком обращении с пожилыми людьми. При этом мотив нападения на семью Пелоси не называется.

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