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Диетолог предупредила об опасности отказала от продуктов животного происхождения

Александр Афонин

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Еда
Общество
Диетолог предупредила об опасности отказала от продуктов животного происхождения
Фото: Pexels

Сегодня многие диеты предлагают отказаться от употребления продуктов животного происхождения и перейти к аналогам из растительной пищи. Врач-диетолог и нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина порекомендовала воздержаться от подобного опыта, так как он может нанести вред здоровью.

— Казалось бы, того же кальция гораздо больше в базилике — 370 миллиграмм, чем в молоке — 120. Однако, как и многие микроэлементы, он биодоступен и гораздо легче усваивается из продуктов животного происхождения, — сказала она.

Специалист отметила, что растительная пища не способна послужить полноценной заменой животной. По ее словам, для получения необходимого числа витаминов и макроэлементов человеку придется потреблять большее количество еды. Кроме того, растительная пища не всегда обладает нужными веществами, что вынуждает прибегнуть к биологически активным добавкам, передает Газета.ru.

До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что холодец содержит слишком большое количество жиров и может привести к набору лишнего веса и гипертонии. Однако, по ее словам, больше всего бед блюдо может принести людям с заболеваниями сердца и почек.

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