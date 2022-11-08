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Гаджеты и любовь: названы подарки, которые россияне просят у Деда Мороза

Анастасия Колоскова
Общество
Гаджеты и любовь: названы подарки, которые россияне просят у Деда Мороза
Фото: Pexels

Почти 93 тысячи писем отправили жители России главному Деду Морозу страны. При этом дети чаще всего просят у зимнего волшебника в качестве подарка гаджеты, а взрослые — любви, сообщил представитель почты российского Деда Мороза.

— Просьбы взрослых бывают материальные или, наоборот, совершенно не материальные. Наиболее часто это любовь, счастье, мужчины просят жену, девушки — любви, деток. В этом году люди также просят мирного неба, но это не звучит политическими мотивами, это звучит очень по-семейному и по-домашнему, — отметил он.

По словам представителя новогодней почты, почти половина поступающих просьб от детей посвящена различным гаджетам, среди которых компьютеры, планшеты, ноутбуки, наушники и приставки. Он подчеркнул, что ребята стали гораздо реже просить у Деда Мороза бумажные книги.

При этом россияне в этом году отправили зимнему волшебнику меньше обращений, чем в прошлом. Так, с начала года на почту Деда Мороза поступило 92 тысячи 753 письма, из которых около 1,5 тысячи пришли в октябре. Наибольший поток на почте волшебника традиционно ожидают в ноябре и декабре, передает агентство городских новостей «Москва».

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.

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