Около 50 магазинов одежды популярных брендов планируют закрыть в России

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Компания FES Retail, которой принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Sinsay и Mohito, сообщила о планах закрыть около полусотни магазинов в России.

— Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек, — говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

21 октября стало известно, что крупный японский ретейлер одежды Uniqlo сокращает свою сеть на территории России. По информации журналистов, компания уведомила персонал о подготовке отдельных приостановивших работу магазинов к полному их закрытию. Ретейлер вызвал сотрудников в некоторые из точек, чтобы собрать товары с витрин и подготовить их к вывозу.

До этого сообщалось, что парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Redken, Kerastase, Giorgio Armani и Lancome готовы возобновить поставки продукции в Россию. В связи с этим Министерство промышленности и торговли РФ запретило параллельный импорт этих брендов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему зарубежные косметические компании решили вернуться на российский рынок и как это отразится на ценах на их продукцию.