Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 50 магазинов одежды популярных брендов планируют закрыть в России

Анастасия Колоскова
Общество
Около 50 магазинов одежды популярных брендов планируют закрыть в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Компания FES Retail, которой принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Sinsay и Mohito, сообщила о планах закрыть около полусотни магазинов в России.

— Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек, — говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

21 октября стало известно, что крупный японский ретейлер одежды Uniqlo сокращает свою сеть на территории России. По информации журналистов, компания уведомила персонал о подготовке отдельных приостановивших работу магазинов к полному их закрытию. Ретейлер вызвал сотрудников в некоторые из точек, чтобы собрать товары с витрин и подготовить их к вывозу.

До этого сообщалось, что парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Redken, Kerastase, Giorgio Armani и Lancome готовы возобновить поставки продукции в Россию. В связи с этим Министерство промышленности и торговли РФ запретило параллельный импорт этих брендов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему зарубежные косметические компании решили вернуться на российский рынок и как это отразится на ценах на их продукцию.

Одежда Россия Бренды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте