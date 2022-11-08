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Дрифтера задержали за ночное выступление в черте Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Дрифтера задержали за ночное выступление в черте Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

В Москве задержали молодого человека, который ночью занимался дрифтом под окнами жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции во вторник, 8 ноября.

По информации ведомства, жители домов на Ленинском проспекте жаловались на ночного лихача, который нарезал круги с заносами во дворе дома в ночное время. Видеозапись, которая это подтверждала, попала в Сеть.

Видео: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Это видео изучили сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО и обнаружили на нем множественные нарушения правил дорожного движения. Также сотрудники ведомства отметили, что злоумышленник создавал неудобства жителям дома, так как сильно шумел ночью.

В результате оперативно-розыскных действий водителя ВАЗ 2106 задержали на улице Островитянова. Им оказался 18-летний москвич.

В отношении водителя-виртуоза составлены административные протоколы об управлении неисправным незастрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения. Также молодого человека доставили в ОМВД Коньково для проверки на причастность к аналогичным преступлениям.

Еще один лихой водитель, блогер Эдвард Бил, вышел на свободу после отбывания срока за ДТП в центре столицы. О том, как развивались события в этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

Автомобили административные правонарушения Район Коньково Москва Задержания
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