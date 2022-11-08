Ограничения в районе станций метро начали снимать в центре и на юго-западе Москвы

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В районе станций метро, расположенных на участке «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии подземки, начали снимать ограничения, которые были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улице Профсоюзной и ближайших улицах постепенно будем убирать все ограждения. Восстановим все парковки, скорректируем работу светофоров, откроем съезды и закрытые участки дорог, — говорится в сообщении.

Горожан призвали быть внимательными и обращать внимание на знаки, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии метро откроется досрочно во вторник, 8 ноября. Он отметил, что строители уже завершили работы.

Троицкая линия метро будет проходить через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Также пассажиры смогут перейти на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК.