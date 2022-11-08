Грузооборот морских портов РФ сохранился на уровне 2021 года

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Грузооборот морских портов России сохранился практически на уровне прошлого года, сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев во вторник, 8 ноября.

— По итогам 2021 года у нас увеличение грузооборота морских портов составило 835 миллионов тонн. Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне, — сказал Джиоев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

При этом динамику по номенклатуре глава Росморречфлота назвал «разнонаправленной». Он отметил, что грузооборот нефтепродуктов в 2022 году растет, в том числе «за счет выстраивания новых маршрутов и увеличения поставок, которые уже были в страны Азии», передает Интерфакс.

В США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По мнению собеседника «Вечерней Москвы» Владимира Демидова, аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики, это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.