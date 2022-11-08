Французы назвали преимущество Путина перед Зеленским

Фото: Администрация президента РФ

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали новость Washington Post о том, что окружение президента США Джо Байдена подталкивает Киев к переговорам с Москвой и отметили преимущество российского лидера Владимира Путина перед главой украинского государства Владимиром Зеленским.

— В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена, — отметил один из пользователей.

Читатели также посчитали, что французским властям также необходимо подтолкнуть президента Украины к переговорам, так как военные действия оказывают «пагубное влияние» на Францию и «покупательную способность» ее населения.

Французы призвали остановить «всю эту безалаберность, которая ведет Запад к бесконечной рецессии и кризису». Они отметили, что продление сложившейся ситуации является фатальным «для миллионов работников и предприятий в Европе»

— Украина Зеленского утомила, это точно. Переговоры с Россией обязательны для восстановления мира, с Зеленским или без него, от которого априори устали даже американцы, — цитирует еще одного читателя издания РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter поздравил лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет. Пользователи социальной сети раскритиковали сообщение украинского лидера, посчитав, что оно сделано для получения поддержки от Израиля.