Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Французы назвали преимущество Путина перед Зеленским

Анастасия Колоскова
Общество
Французы назвали преимущество Путина перед Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали новость Washington Post о том, что окружение президента США Джо Байдена подталкивает Киев к переговорам с Москвой и отметили преимущество российского лидера Владимира Путина перед главой украинского государства Владимиром Зеленским.

— В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена, — отметил один из пользователей.

Читатели также посчитали, что французским властям также необходимо подтолкнуть президента Украины к переговорам, так как военные действия оказывают «пагубное влияние» на Францию и «покупательную способность» ее населения.

Французы призвали остановить «всю эту безалаберность, которая ведет Запад к бесконечной рецессии и кризису». Они отметили, что продление сложившейся ситуации является фатальным «для миллионов работников и предприятий в Европе»

— Украина Зеленского утомила, это точно. Переговоры с Россией обязательны для восстановления мира, с Зеленским или без него, от которого априори устали даже американцы, — цитирует еще одного читателя издания РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter поздравил лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет. Пользователи социальной сети раскритиковали сообщение украинского лидера, посчитав, что оно сделано для получения поддержки от Израиля.

Франция Владимир Зеленский Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте