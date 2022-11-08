«Если вина будет доказана, а ребенок выживет»: что грозит матери, которая сбросила годовалую дочь с 11-го этажа

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Под окнами жилого дома в Москве сегодня было обнаружено тело ребенка. Девочка была сброшена с 11-го этажа собственной мамой, после чего хотела свести счеты с жизнью. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какое наказание грозит женщине и может ли она его избежать.

По словам адвоката Виталия Ульяненко, это преступное деяние следует квалифицировать по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

— Если вина женщины будет доказана, а ребенок выживет, максимальное наказание может быть назначено по ч. 3 ст. 30, пункта «В» ч. 2, ст. 105 УК РФ до 15 лет лишения свободы, — пояснил Ульяненко.

Адвокат выразил мнение, что женщина может избежать наказания, если будет признана невменяемой.

— Если в момент совершения преступления женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, она избежит наказания, — поделился Ульяненко.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что в этом случае суд вправе принять решение о назначении принудительных мер медицинского характера.

Также психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему женщина могла совершить это преступление. По его словам, поступок могла спровоцировать послеродовая депрессия и женщина не осознавала, что наносит вред ребенку.