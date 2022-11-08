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Масляков вернулся на пост ведущего КВН

Евгений Белоусов
Общество
Масляков вернулся на пост ведущего КВН
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Александр Масляков вернулся в качестве ведущего в Клуб веселых и находчивых (КВН). Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Первого канала.

— Ведущий — Александр Васильевич Масляков, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что 12 ноября команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. В анонсе передачи на сайте телеканала Масляков был показан среди других членов жюри: Пелагеи, Дмитрия Хрусталева и Валерия Сюткина.

В феврале Масляков объявил, что пропустит первые игры сезона КВН из-за коронавируса. При этом он добавил, что шоу не может остаться без ведущего, поэтому на игры будут приглашать известных кавээнщиков и «не чужих игре людей».

В конце сентября Первый канал показал в эфире первую игру нового сезона Клуба веселых и находчивых, ведущим которой стал Дмитрий Нагиев.

В эфире генеральный директор телеканала Константин Эрнст взял приветственное слово. Он заявил, что в будущем бессменный ведущий Александр Масляков вернется к своей трибуне, однако пока его заменит другой человек.

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