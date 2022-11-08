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Собянин объявил о завершении работ по благоустройству на участке Ленинского проспекта

Евгений Жуков
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Собянин объявил о завершении работ по благоустройству на участке Ленинского проспекта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении основных работ по благоустройству на участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта.

— В этом году расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону — от метро «Ленинский проспект» до улицы Вавилова. Убрали под землю воздушные провода, чтобы улучшить внешний вид магистрали, — отметил глава города.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин также добавил, что в скверах на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского специалисты обновили тротуарную поверхность и сделали хорошее освещение.

Для пассажиров общественного транспорта было установлено около 30 современных остановок с зарядками, табло прибытия и картами, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин заявил, что в Москве в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов. Так, в центральной части столицы были обновлены 62 городских объекта и общественных пространства. Работы охватили 64 парковые и природные территории.

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