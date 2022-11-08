Авиакомпания «Победа» запустит рейсы из Москвы в Оренбург с 24 декабря

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Москвы в Оренбург с 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 8 ноября.

— Это новое направление авиакомпании. Полеты по этому маршруту начнутся 24 декабря, — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться каждый день из аэропорта Внуково, передает сайт «Победы».

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Недавно страны Юго-Восточной Азии возобновили туристическое сообщение с Россией после отмены коронавирусных ограничений, поэтому уже в новогодние праздники можно отправиться туда на отдых.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какие направления доступны для россиян, сколько могут стоить туры и есть ли какие-то особенности при оформлении визы.