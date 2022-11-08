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Цены на новые квартиры в Московском регионе рекордно упали

Полина Долганова
Город
Цены на новые квартиры в Московском регионе рекордно упали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Стоимость жилья в новых домах в столичном регионе упала по итогам октября на 1,5 процента. Об этом сообщили специалисты сервиса «Циан.Аналитика».

По данным экспертов, снижение цен стало рекордным за всю историю наблюдений. Уточняется, что в прошлый раз значительное падение цен можно было наблюдать в июле 2022 года, однако тогда показатель не превысил одного процента.

Согласно данным специалистов, средняя цена за квадратный метр жилья в Московском регионе составила 266,5 тысячи рублей (320,1 тысячи — в Москве, 352,1 тысячи — в старой Москве, 230,6 — в Новой и 163,5 тысячи — в Подмосковье), передает Lenta.ru.

Также сообщалось, что стоимость жилья на вторичном рынке по итогам октября снизилась в 21 из 50 крупных городов России. Рейтинг, по данным консалтинговой компании SRG, возглавила Москва. Жилая недвижимость в столичном регионе подешевела за месяц более чем на два процента.

30 октября появилась информация, что сезонный спад на рынке недвижимости и объявление частичной мобилизации привели к снижению цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах России до четырех процентов.

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