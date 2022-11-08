В Приднестровье заявили, что Молдавия отбирает у республики газ

Фото: shutterstock

Молдавия отнимает у Приднестровья газ и накапливает его. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

— Молдавская сторона буквально с 1 ноября начала отнимать газ, который, согласно контракту между Газпромом и компанией «Молдовагаз», предназначался для Приднестровья, — сказал дипломат.

Он уточнил, что Молдавия не может использовать подобные объемы газа, поэтому просто накапливает их. Страна забирает практически половину предназначенного для Приднестровья газа — 49 миллионов кубометров из 118, предусмотренных контрактом, сказал Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

До этого молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что страна может применить санкции в отношении Газпрома, в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа. По его словам, Газпром никак не объяснил решение уменьшить объемы поставок, хотя все счета за голубое топливо оплачиваются.

1 ноября молдавский президент Майя Санду заявила, что страна рискует остаться без электроэнергии и газа. По ее словам, Газпром сократил объем поставляемого топлива в два раза, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились.