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Маршруты ряда автобусов продлят из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

Лейла Алиева
Город
Маршруты ряда автобусов продлят из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» с 12 ноября будут продлены автобусные маршруты до открытых станций метро, МЦК, МЦД и железной дороги. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— е80: отменяются укороченные рейсы е80к, все автобусы идут по полному маршруту до метро «Таганская» и работают бесплатно; е85 продлевается до метро «Добрынинская» и работает бесплатно. Экспресс-маршрут из районов Орехово-Борисово, Москворечье-Сабурово и Нагатино-Садовники привезет сразу к Кольцевой линии, — говорится в сообщении.

Также маршрут м77 продлят от 14-го микрорайона Орехова-Борисова до Каширского шоссе, м88 — от метро и МЦД «Царицыно» до метро «Нагатинская», а м89 — от 6-го микрорайона Загорья до Загорьевской улицы.

Кроме того, маршрут 888к продлевается до метро «Автозаводская» в полуэкспрессном режиме с остановками только у метро «Технопарк» и станции МЦК Автозаводская (остановка «5-я Кожуховская улица»), говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что схема движения транспорта на юге Москвы изменится с 11 на 12 ноября примерно на полгода. Меры необходимы для создания приоритета для наземного городского транспорта, так как на Замоскворецкой линии метро будет идти реконструкция тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская».

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