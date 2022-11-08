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Выживших при крушении вертолета в Костромской области эвакуировали

Евгений Белоусов
Происшествия
Выживших при крушении вертолета в Костромской области эвакуировали
Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Четверых выживших пассажиров вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Костромской области, эвакуировали с места происшествия. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В городской больнице Костромы развернуты две операционные, сформированы две хирургические бригады травматологического профиля, а также подготовлены места в реанимации. В наличии имеются необходимые медикаменты и компоненты крови, передает ТАСС.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. Летательный аппарат вылетел из Шарьи, совершив аварийную посадку в нескольких километрах от места назначения. При падении вертолета погиб один человек.

Еще один вертолет потерпел крушение в Ставрополье 25 августа. На борту летательного аппарата находился только пилот, и он выжил.

Вертолеты Эвакуация Костромская область
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