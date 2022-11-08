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ЕК предложила ужесточить штрафы для нарушающих бюджетные правила стран ЕС

Евгений Белоусов
В мире
ЕК предложила ужесточить штрафы для нарушающих бюджетные правила стран ЕС
Фото: shutterstock

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ужесточить штрафы для членов Евросоюза (ЕС), нарушающих бюджетные правила сообщества. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила газета Financial Times.

Согласно имеющейся у издания информации, ЕК хочет пересмотреть бюджетные правила. Проект Еврокомиссии позволит разработать для каждого члена ЕС индивидуальный четырехлетний план по постепенному снижению государственного долга.

Государства Евросоюза будут нести большую ответственность за реализацию программ по сокращению долга, а в случае невыполнения требований в указанные сроки будут подвергаться санкциям.

Так, Брюссель может приостановить финансирование стран, которые не смогут сократить чрезмерный дефицит бюджета, добавляет Financial Times.

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией.

Причиной этого может стать экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Насколько такие опасения обоснованны и как повлияет новая угроза на экономику РФ — в материале «Вечерней Москвы».

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