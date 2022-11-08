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Путин присвоил звание Героя России посмертно протоиерею Васильеву

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно протоиерею Васильеву
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб во время специальной военной операции. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно), — говорится в сообщении.

Недавно глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики Ольге Качуре. Соответствующий указ был опубликован правительством республики.

В документе отмечается, что Качура награждена за заслуги, «связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях».

Также Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Уточняется, что оба военнослужащих были удостоены награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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