Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции Качуре

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики Ольге Качуре, погибшей под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Об этом говорится в указе, опубликованном правительством ДНР в среду, 3 августа.

В документе отмечается, что Качура награждена за заслуги, «связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях», передает РИА Новости.

О смерти Ольги Качуры, известной под позывным Корса, сообщалось днем в среду.

13 июля стало известно, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной операции. Она стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе СВО.

По словам родных и знакомых Савицкой, девушка с детства мечтала служить в армии. Служебный контракт она подписала в 18 лет, а решение об участии в спецоперации было добровольным.

Отмечается, что погибшая начала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а позже отправилась на службу в Невинномысске. Прощание с военнослужащей состоялось 13 июля