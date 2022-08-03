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Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции Качуре

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции Качуре
Фото: glava-lnr.info

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики Ольге Качуре, погибшей под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Об этом говорится в указе, опубликованном правительством ДНР в среду, 3 августа.

В документе отмечается, что Качура награждена за заслуги, «связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях», передает РИА Новости.

О смерти Ольги Качуры, известной под позывным Корса, сообщалось днем в среду.

13 июля стало известно, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной операции. Она стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе СВО.

По словам родных и знакомых Савицкой, девушка с детства мечтала служить в армии. Служебный контракт она подписала в 18 лет, а решение об участии в спецоперации было добровольным.

Отмечается, что погибшая начала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а позже отправилась на службу в Невинномысске. Прощание с военнослужащей состоялось 13 июля

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