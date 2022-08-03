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В ДНР заявили о гибели полковника Народной милиции Ольги Качуры

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
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В ДНР заявили о гибели полковника Народной милиции Ольги Качуры
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольга Качура, известная под позывным Корса, погибла под Горловкой в результате артиллерийского обстрела. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в среду, 3 августа.

— Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Мэр выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.

13 июля сообщалось, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной операции. Она стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе СВО.

По словам родных и знакомых Савицкой, девушка с детства мечтала служить в армии. Служебный контракт она подписала в 18 лет, а решение об участии в спецоперации было добровольным.

Отмечается, что погибшая начала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а позже отправилась на службу в Невинномысске. Прощание с военнослужащей состоялось 13 июля

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