Ефрейтор из Волгограда стала первой погибшей в ходе операции на Украине девушкой

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной операции. Об этом заявил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

— (Она — прим. «ВМ») стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе специальной операции, — сказал он.

По словам родных и знакомых Савицкой, девушка с детства мечтала служить в армии. Служебный контракт она подписала в 18 лет, а решение об участии в спецоперации было добровольным.

Отмечается, что погибшая начала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а позже отправилась на службу в Невинномысске. Прощание с военнослужащей состоялось 13 июля, передает V1.RU.

До этого стало известно, что житель города Балаково Саратовской области Максим Деордица отправился добровольцем на спецоперацию. 25 июня он погиб в возрасте 45 лет. Сестра военнослужащего Оксана Ткачева рассказала «Вечерке», как ее брат стал настоящим героем.