Встать на защиту товарищей: доброволец Максим Деордица погиб во время спецоперации

Максим Деордица прошел подготовку в учебном центре на старшего мастера эвакуационного отделения ремонтного взвода и отправился на Украину / Фото: Из личного архива Максима Деордица

Житель города Балаково Саратовской области Максим Деордица отправился добровольцем на спецоперацию. 25 июня он погиб в возрасте 45 лет. Сестра военнослужащего Оксана Ткачева рассказала «Вечерке», как ее брат стал настоящим героем.

Максим Деордица родился 18 июня 1977 года в военном городке, расположенном в Актюбинской области Республики Казахстан. Среднее образование получил в местной школе.

— Брат с раннего детства мечтал стать военным. С первых лет его жизни мы закаляли в нем характер настоящего солдата. Например, когда он не ел кашу, с мамой говорили ему: «Ты же солдат». И тарелка сразу становилась пустой, — вспоминает Оксана Ткачева.

После школы будущий военный поступил в зенитно-ракетное училище Санкт-Петербурга. Но проучился там Максим Деордица всего год. А сразу после отчисления отправился проходить срочную службу в инженерных войсках.

— После двух лет службы Максим вернулся в родной город. Работал на очистных сооружениях. Когда военный городок в Казахстане начали расформировывать, мы получили российские паспорта и переехали в город Балаково Саратовской области, — говорит Оксана Ткачева.

В Перми, куда Максим отправился отдыхать с друзьями, мужчина познакомился со своей будущей женой Ольгой.

— Однажды звонит мне и говорит: «Сестренка, я нашел женщину, скоро приедем к вам знакомиться». Я была очень рада его счастью, гостеприимно встретила будущую родственницу. Вскоре Максим и Ольга расписались, — рассказывает сестра погибшего. — В 2014 году Ольга умерла. Максим тяжело переживал утрату. Он так и не смог полюбить больше никого.

После начала спецоперации на Украине Деордица хотел отправиться на контрактную службу. Сестра Оксана не поддержала идею брата — переживала за него.

— Последние два месяца он не был похож на себя. Ему было жаль молодых ребят, которые погибали в спецоперации. В нем всегда пробуждалось рвение прийти на помощь, встать на защиту товарищей. Максим говорил мне: «Вот поеду в военкомат и напишу заявление на контрактную службу. Ну а что? Жену я потерял, детей нет. Мне уже все равно... Лучше я отправлюсь к ребятам». Я его сильно ругала, уговаривала остаться: «Не молод ты уже по военкоматам ходить». Но Максим — ни в какую, — вспоминает Оксана Ткачева.

Вечером 6 июня Максим позвонил сестре и сказал: «Отправляюсь на спецоперацию, ты меня не отговоришь».

— Я хотела приехать на вокзал... И побить его. Говорила ему: «Не выдумывай, ты старый и полный. Тебя первого заметят и убьют. Езжай домой». Но он сделал по-своему. Если он что-то решил, то обязательно это исполнял, — отмечает Оксана.

Первый раз после отъезда Максим позвонил ей 18 июня, в день своего рождения. Сестра хотела знать, где он находится, но он не говорил.

— Всегда отвечал, что им не положено называть местоположение, так как украинские военные их могут засечь, — поделилась его сестра. — Второй раз он со мной связался к концу дня 24 июня. Получила от него сообщение: «Сестренка, все хорошо. Спим в окопе, в спальных мешках».

Вскоре Оксане Николаевне сообщили, что ее брата не стало. Причину смерти пока не назвали. Похоронят Максима на Балаковском кладбище рядом с ушедшей так рано женой и любимыми родителями.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Кирилл Паньдиков, ученик 7-го «В» класса школы № 66 г. Хабаровска:

— Здравствуй, солдат! Очень хочу, чтобы мое письмо дошло до тебя. Мы каждый день вместе с родителями и одноклассниками следим за тем, что происходит сейчас на Украине, где ты сегодня защищаешь простых людей от нацистов и помогаешь мирным жителям. Мы очень переживаем за вас, постоянно думаем, как вы преодолеваете свой страх, насколько вы сильные и мужественные.

Мы гордимся вами, наблюдаем за вашими победами и ценим то, что вы делаете для каждого человека ради нашего будущего, которое обязательно будет светлым. В нем не будет неонацистов и фашизма. Мы в этом уверены.

Надеюсь, что спецоперация скоро закончится и ты вернешься домой целый и невредимый, где тебя радостно встретят твои родственники, друзья, любимые люди. Почитать другие обращения к военнослужащим можно на сайте veteransrussian.ru