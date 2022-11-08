Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти мужчины в частной клинике в Москве

Фото: СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад об обстоятельствах гибели мужчины после пластической операции в одной из частных клиник столицы. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

На текущий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Также планируются изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала медицинского учреждения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 ноября в одной из столичных клиник на северо-западе города. После плановой пластической операции 22-летнему пациенту стало плохо.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, молодой человек скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Позже появились кадры из столичной клиники, в которой после проведения плановой пластической операции погиб 22-летний пациент.

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела о гибели данного пациента.