Пентагон подтвердил прибытие на Украину систем ПВО NASAMS

Фото: defense.gov

Две установки противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS доставлены на территорию Украины, подтвердил во вторник, 8 ноября, официальный представитель Пентагона Патрик Райден на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель военного ведомства США также добавил, что украинские военные прошли обучение по использованию вышеуказанных систем в одной из европейских стран. Теперь, по его словам, установки NASAMS, «введены в строй», пишет РИА Новости.

Накануне американская пресса сообщала, что обучение использованию систем NASAMS на территории Германии прошли порядка ста украинских военнослужащих. С ними работали инструкторы из Норвегии на протяжении двух недель.

В минувший понедельник, 7 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну систем ПВО NASAMS и Apside.

Также накануне профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.