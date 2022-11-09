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Москвичей предупредили о дожде и тумане в столице 9 ноября

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о дожде и тумане в столице 9 ноября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода, местами небольшой дождь и туман ожидают жителей столичного региона в среду, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что днем в Москве воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля, а ночью сохранится аналогичная температура.

Ветер в столичном регионе будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет составлять 749 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Накануне синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Климатолог Николай Терешонок подчеркнул, что аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики.

Также специалисты рассказали о том, какие факторы могут приблизить глобальное потепление. Климатолог отметил, что выброс в атмосферу углекислого газа и метана может спровоцировать парниковый эффект, который влияет на глобальное потепление.

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