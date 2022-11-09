Суперкомпьютер World One определил год конца света

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Суперкомпьютер World One, который прогнозирует закономерности в развитии цивилизации, определил сроки вымирания человечества. Об этом сообщает британское издание The Daily Star.

По данным супермашины, которую создали по заказу Римского клуба в 1970-х годах, крах цивилизации наступит в 2050 году. Конец света, согласно прогнозам, наступит из-за деятельности людей: загрязнения природы и его последствий.

— Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать, — говорится в прогнозе.

Компьютер также установил, что ситуацию не сможет исправить даже полный переход на экоавтомобили и контроль рождаемости.

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