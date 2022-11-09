Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экоактивисты приклеили себя к работе Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»

Полина Долганова
Общество
Экоактивисты приклеили себя к работе Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Представители общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies, которое выступает за переход к зеленой энергетике и остановку добычи некоторых полезных ископаемых, приклеили себя к картине Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» в австралийской Национальной галерее. Об этом пишет газета The Canberra Times.

По данным издания, активисты успели приклеить себя к двум картинам до того, как правоохранители смогли помешать им и вывести их из здания музея.

— Мы проводим экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб и работаем с австралийской федеральной полицией для расследования инцидента, — приводит комментарий представителей галереи ТАСС.

27 октября активисты под лозунгом борьбы с нефтью попытались испортить главный экспонат голландского музея «Маурицхейс» — картину художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

24 октября двое активистов природоохранного движения Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне.

До этого сообщалось, что экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину, стоимость которой оценивается в 111 миллионов долларов, из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне.

Экология Австралия Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте