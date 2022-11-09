Экоактивисты приклеили себя к работе Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»

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Представители общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies, которое выступает за переход к зеленой энергетике и остановку добычи некоторых полезных ископаемых, приклеили себя к картине Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» в австралийской Национальной галерее. Об этом пишет газета The Canberra Times.

По данным издания, активисты успели приклеить себя к двум картинам до того, как правоохранители смогли помешать им и вывести их из здания музея.

— Мы проводим экспертизу экспонатов, чтобы оценить ущерб и работаем с австралийской федеральной полицией для расследования инцидента, — приводит комментарий представителей галереи ТАСС.

27 октября активисты под лозунгом борьбы с нефтью попытались испортить главный экспонат голландского музея «Маурицхейс» — картину художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

24 октября двое активистов природоохранного движения Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуре короля Великобритании Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне.

До этого сообщалось, что экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину, стоимость которой оценивается в 111 миллионов долларов, из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне.