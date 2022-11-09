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Ефимов: На инвестиционном портале Москвы в этом году зарегистрировались 20 тысяч пользователей

Лейла Алиева
Город
Ефимов: На инвестиционном портале Москвы в этом году зарегистрировались 20 тысяч пользователей
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

С начала года на столичном инвестиционном портале зарегистрировались 20 тысяч представителей бизнеса, что на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За январь–октябрь этого года количество личных кабинетов на инвестпортале Москвы увеличилось на 20 тысяч. Для сравнения: за весь прошлый год на сайте зарегистрировались 22 тысячи предпринимателей. В целом сегодня на ресурсе насчитывается более 82 тысяч личных кабинетов, — отметил он.

Пользователям портала доступно почти 30 онлайн-сервисов, с помощью которых они могут, например, заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа или направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за все время заявки на присвоение предприятиям специальных статусов были поданы 3,5 тысячи раз, а в текущем году — 226 раз.

В середине октября сообщалось, что по пожеланиям пользователей в столице обновили инвестиционный портал. В его функционал добавили новые полезные инструменты для предпринимателей.

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