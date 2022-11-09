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Скульптурную композицию «Фонтан» обновят на станции метро «Римская»

Георгий Соланович
Город
Скульптурную композицию «Фонтан» обновят на станции метро «Римская»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Специалисты обновят скульптурную композицию «Фонтан» на станции метро «Римская», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 ноября.

— На станции вы можете увидеть символы Рима: медальоны «Мадонна с младенцем», «Капитолийская волчица», колонны в античном стиле. Сейчас мы обновим одну из композиций: коринфские колонны, фонтан и скульптуры Ромула и Рема авторства Леонида Берлина, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

23 октября завершилась реставрация фасадов вестибюля станции метро «Чистые пруды». Специалисты привели в порядок стены, колонны, карниз, окна-иллюминаторы, а также историческую вывеску «Метро».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта отметил, что в общей сложности с 2010 года в столице отреставрировали фасады 26 станций метро. Ход работ контролировали специалисты департамента культурного наследия.

20 октября сообщалось, что специалисты начали реставрацию фасадов и настенной живописи Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре.

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