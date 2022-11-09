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Более 18 миллиардов рублей направят на нацпроект «Демография» в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Более 18 миллиардов рублей направят на нацпроект «Демография» в Подмосковье
Фото: Pexels

В Московской области планируют направить более 18 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Демография», работы находятся под контролем центра управления регионом и областных депутатов. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Выделенные денежные средства идут на строительство новых дошкольных учреждений, реконструкцию спортивных сооружений, содействие занятости и другие цели.

Для реализации нацпроектов в Московской области создан проектный офис, выполнение работ контролируется через центр управления регионом.

Голубев отметил, что депутаты держат работу на постоянном контроле: они посещают строящиеся объекты в своих избирательных округах, контролируют ход строительства и информируют жителей о сроках завершения, передает РИАМО.

В Государственной думе РФ предложили увеличить пособие для беременных до 200 процентов прожиточного минимума. «Вечерняя Москва» узнала у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о необходимости данного законопроекта и ее инициативах о предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму.

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