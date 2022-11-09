Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Колокольцев вручил сотрудникам МВД медали «За заслуги в службе в особых условиях»

Полина Долганова
Общество
Колокольцев вручил сотрудникам МВД медали «За заслуги в службе в особых условиях»
Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил раненым в Херсонской области сотрудникам министерства медали «За заслуги в службе в особых условиях». Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В той обстановке, в которой вы находились, вы проявляли мужество, героизм при выполнении своих служебных обязанностей. Не спасовали, не дрогнули, а продолжали нести свою службу, даже получив ранения, — заявил глава МВД.

Он также выразил уверенность, что сотрудники министерства смогут вернуться в строй и вместе с коллегами продолжат служить России.

8 ноября президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб во время специальной военной операции.

Недавно глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики Ольге Качуре. Соответствующий указ был опубликован правительством республики. В документе отмечается, что Качура награждена за заслуги, «связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях».

Награды Россия МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте