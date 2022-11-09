Колокольцев вручил сотрудникам МВД медали «За заслуги в службе в особых условиях»

Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил раненым в Херсонской области сотрудникам министерства медали «За заслуги в службе в особых условиях». Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В той обстановке, в которой вы находились, вы проявляли мужество, героизм при выполнении своих служебных обязанностей. Не спасовали, не дрогнули, а продолжали нести свою службу, даже получив ранения, — заявил глава МВД.

Он также выразил уверенность, что сотрудники министерства смогут вернуться в строй и вместе с коллегами продолжат служить России.

8 ноября президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб во время специальной военной операции.

Недавно глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Народной милиции республики Ольге Качуре. Соответствующий указ был опубликован правительством республики. В документе отмечается, что Качура награждена за заслуги, «связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях».