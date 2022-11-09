Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб под Угледаром

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Жуков получил смертельные ранения во время выполнения боевого задания. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

— Вчера при выполнении боевого задания погиб депутат Народного совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков, — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что Жуков защищал жителей Донбасса «с первых дней украинской агрессии». Он также выразил соболезнования родным и коллегам парламентария.

По данным Министерства информации ДНР, Жуков погиб в бою под Угледаром, передает РИА Новости.

До этого Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. Он отметил, что без занятия этого населенного пункта будет «крайне затруднительно» освободить Угледар, чтобы важно для того, чтобы отодвинуть противника от Донецка.

6 ноября стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения России Михаил Васильев.