Гросси: МАГАТЭ не смогло найти следов подготовки Украиной «грязной бомбы» 

Фото: МИД РФ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не смогли обнаружить на ядерных объектах Украины признаки подготовки «грязной бомбы». Об этом в среду, 9 ноября, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— Мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению, — высказался Гросси на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27).

По его словам, команда инспекторов была отправлена на Украину спустя несколько дней после сообщений о готовящейся провокации с «грязной бомбой», передает РИА Новости.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. По его словам, сегодня мир стоит перед угрозой радиационной катастрофы.

В Минобороны также сообщили о планах украинских властей применить «грязную бомбу». О том, что это значит и зачем киевскому режиму идти на такой шаг, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.