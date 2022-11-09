Пригожин высказался об отводе войск России за реку Днепр

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Решение отвести войска России с правого берега Днепра говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат. Об этом заявил предприниматель и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин в среду, 9 ноября.

— Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений. Хочу подчеркнуть, что операция по выводу войск всегда крайне сложна, — сказал он.

По мнению бизнесмена, отвод войск с минимальными потерями можно считать величайшей заслугой генерала армии Сергея Суровикина. Оно подчеркивает достоинства генерала, но «не делает чести русскому оружию», передает слова Пригожина РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.