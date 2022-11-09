Начальную военную подготовку включат в обязательные уроки ОБЖ

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Начальная военная подготовка в российских школах появится в рамках обязательных уроков ОБЖ. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ — он обязательный, — заметил он.

Министр также добавил, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ, передает РИА Новости.

До этого Кравцов рассказал о введении со следующего учебного года в школах страны курса по начальной военной подготовке.

9 ноября стало известно, что школы смогут на самостоятельной основе вводить курсы начальной военной подготовки учеников. Программы учебного предмета «Основы военной подготовки» и учебного курса «Основы военно-морской подготовки» уже были одобрены.

Так, первая дисциплина может изучаться как с 5-го по 9-й класс, так и с 10-го по 11-й класс по часу в неделю, а также предусматривать полевые занятия для учеников 10-х классов общим сроком в 12 учебных дней.