Остановки автобусов на Славянском бульваре будут объединены для пяти маршрутов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Автобусные остановки «Улица Алексея Свиридова» и «Давыдково» с 12 ноября будут объединены для маршрутов №104, 329, 341, 641 и 732. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 12 ноября объединяются остановки на Славянском бульваре для автобусов 104, 329, 341, 641 и 732. Вместо остановок «Улица Алексея Свиридова» и «Давыдково» пользуйтесь новой остановкой «Давыдково» напротив дома 11, — говорится в сообщении.

Объединение необходимо для обеспечения более равномерного распределения остановок на Славянском бульваре. Кроме того, подобное решение позволит сократить время в пути для столичных пассажиров, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что схема движения транспорта на юге Москвы изменится с 11 на 12 ноября примерно на полгода. Мера необходима для создания приоритета для наземного городского транспорта, так как на Замоскворецкой линии метро будет идти реконструкция тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская».