Фото: president.gov.ua

Страны Запада посылают президенту Украины Владимиру Зеленскому неутешительные сигналы, требуя считаться с реальным положением страны, а не делать громкие заявления. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила журналистка Любко Петренко.

— Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю, — отметила журналистка.

Так, обозреватель обратила внимание на недавние публикации в зарубежных СМИ, где подчеркивается, что Белый дом подталкивает Киев к участию в переговорах с Москвой.

По мнению Петренко, нет ничего удивительного в том, что такие материалы «успели вызвать панику в украинском политикуме и обществе». Кроме того, она подчеркнула, что жители стран, входящих в состав Североатлантического альянса, все больше недовольны позицией украинского руководства.

Эти люди продолжают расплачиваться за упрямство украинского президента, передает слова Петренко РИА Новости.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на фоне обострения ситуации в регионе.

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму, как уточняется, не входят прямые поставки оружия от членов ЕС.