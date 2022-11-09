Суд арестовал трех петербуржцев по обвинению в создании ОПГ по обману людей в барах

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Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал трех петербуржцев — Дмитрия Куценко, Николая Абросимова и Анну Мясникову — по обвинению в создании организованной преступной группы (ОПГ) по обману людей в барах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в среду, 9 ноября.

Суд уже рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения Куценко под стражу. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями об «Организации преступного сообщества и участии в нем», а также «Мошенничестве с использованием электронных средств платежа».

Куценко будет находиться под арестом до 7 января 2023 года. На аналогичный срок в СИЗО отправлены остальные фигуранты дела.

По данным правоохранительных органов, Куценко и Абросимов в прошлом году создали ОПГ и привлекли для участия в нем еще как минимум 11 человек. Вплоть до октября 2022-го они совершали хищения с использованием электронных средств платежа у клиентов ночных заведений на улице Рубинштейна.

Потерпевшими стали пять человек, общая сумма ущерба превышает 6,3 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

До этого стало известно о завершении расследования в отношении ОПГ, которая присвоила более полутора миллиардов рублей ПАО «Агропромышленный Банк Екатерининский», а также его клиентов.