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Приметы и советы

Эксперты по кибербезопасности предупредили владельцев iPhone о слежке

Евгений Жуков
Технологии
Эксперты по кибербезопасности предупредили владельцев iPhone о слежке
Фото: Unsplash

Эксперты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри предупредили пользователей iPhone о слежке. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил американский портал Gizmondo.

Специалисты изучили данные, собранные некоторыми приложениями Apple для iPhone, и сделали вывод, что компания занимается сбором информации о пользователях, несмотря на установленный запрет в настройках конфиденциальности.

По их данным, магазин App Store в режиме реального времени собирает данные о действиях пользователя, а именно: об истории поиска, просмотре рекламы и времени, проведенном на странице приложения.

При отключении всех доступных в настройках опций — таргетированной рекламы, персональных рекомендаций — приложение продолжает работу по сбору и отправке сведений.

До этого эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что по номеру телефона о человеке можно узнать достаточно информации.

Кроме того, собеседник «ВМ» поделился, что по номеру телефона можно узнать, в каких мессенджерах зарегистрирован пользователь.

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