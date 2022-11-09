Эксперты по кибербезопасности предупредили владельцев iPhone о слежке

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Эксперты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри предупредили пользователей iPhone о слежке. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил американский портал Gizmondo.

Специалисты изучили данные, собранные некоторыми приложениями Apple для iPhone, и сделали вывод, что компания занимается сбором информации о пользователях, несмотря на установленный запрет в настройках конфиденциальности.

По их данным, магазин App Store в режиме реального времени собирает данные о действиях пользователя, а именно: об истории поиска, просмотре рекламы и времени, проведенном на странице приложения.

При отключении всех доступных в настройках опций — таргетированной рекламы, персональных рекомендаций — приложение продолжает работу по сбору и отправке сведений.

До этого эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что по номеру телефона о человеке можно узнать достаточно информации.

Кроме того, собеседник «ВМ» поделился, что по номеру телефона можно узнать, в каких мессенджерах зарегистрирован пользователь.