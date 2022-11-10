Макрон представил новую военную доктрину Франции

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Французский президент Эммануэль Макрон готовится представить народу новую доктрину национальной стратегии, которая предполагает подготовку республики к возможной войне, пишет издание Le Figaro.

Этот документ станет продолжением доктрины, принятой в 2017 году, и включает в себя десять стратегических целей республики для защиты собственных интересов. Кроме прочего в нем есть пункт о военной экономике. При этом речи о «всеобщей милитаризации» населения на данный момент не идет.

Вооруженные силы страны теперь должны будут «скорректировать слабые места», руководство страны обязано «переосмыслить свои стратегические амбиции сквозь призму разрушения мирового порядка».

Текущая модель французской армии предполагает участие в экспедициях, но не высокоинтенсивных конфликтах. Новая доктрина предполагает преобразования по этой части к 2030 году. Акцент будет сделан на вооружениях, ядерном сдерживании и мобилизации общества на взаимоподдержку.

В то же время в доктрине не указаны средства достижения поставленных целей, пишет РИА Новости.