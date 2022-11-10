Ученые оценили угрозу затоплений из-за изменений климата

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках конференции по изменению климата COP-27 на прошлой неделе заявил, что на фоне глобального потепления уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 30 лет назад. Слова главы ООН прокомментировали ученые.

По словам заместителя директора Института физики атмосферы, академика РАН Владимира Семенова, самое сильное воздействие происходит на береговую линию в Арктике, которая состоит из вечной мерзлоты. В этой местности, по словам специалиста, эрозия берегов происходит по несколько метров ежегодно.

Также опасность наблюдается и на побережье Балтийского моря. В течение ближайших десяти лет уровень воды там может подняться на десятки сантиметров.

Аналогичной позиции придерживается и член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Олег Анисимов. Он отметил, что на фоне эмиссии парниковых газов уровень воды может подняться на 60-100 сантиметров к концу века по сравнению с текущей ситуацией, передает РБК.

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