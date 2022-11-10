RTM Group: Российские суды принимают переписки в мессенджерах в качестве доказательства

Фото: shutterstock

Переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20 процентах уголовных дел, которые рассматриваются в российских судах. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили эксперты компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group.

— Проанализировав судебную практику за последний год, эксперты пришли к выводу, что переписка в мессенджерах является ключевым доказательством умысла в 19 процентах уголовных дел. Речь идет в первую очередь о тех из них, что связаны с перепиской, обозначающей договоренности между сторонами. Это уголовные дела, касающиеся продажи наркотиков, взяточничества, вымогательства, — рассказали они.

Также переписка может рассматриваться при изучении гражданских дел, особенно семейных споров. Как уточняется, в этому году использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20 процентов, а в гражданских делах — более чем на 100 процентов в сравнении с 2020 годом, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в конце августа Останкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в растлении малолетней через мессенджер меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Согласно предоставленной информации, в августе подозреваемый вступил через мессенджер в переписку с девочкой, которая еще не достигла 12-летнего возраста.