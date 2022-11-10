Rustore станет обязательным для предустановки на смартфоны и ПК

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Российский магазин приложений Rustore станет обязательным для предварительной установки на технические устройства в 2023 году. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, — цитирует сообщение ТАСС.

В мае Минцифры внес магазин приложений RuStore в список обязательных программ для предустановки на технические устройства. Так, под техническими устройствами подразумеваются смартфоны и планшеты на Android, компьютеры, а также ТВ с функцией Smart TV.

Помимо этого, в ведомстве утвердили обязательный перечень программ для RuStore. Отмечается, что в перечень приложений вошли сервисы «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», а также «Госуслуги. Решаем вместе». Приказ вступил в силу уже с 1 сентября 2022 года.

Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, могут ли российские операционные системы заменить Microsoft и Apple. По его мнению, пока российские ОС не могут конкурировать с продукцией Microsoft и Apple, и в ближайшее время заменить их будет трудно.