RuStore внесут в список обязательных программ для предустановки на смартфоны и ПК

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Минцифры внесет магазин приложений RuStore в список обязательных программ для предустановки на технические устройства. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства, — говорится в сообщении.

Так, под техническими устройствами подразумеваются смартфоны и планшеты на Android, компьютеры, а также ТВ с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что АНО «Цифровые платформы» объявила об открытии всем пользователям доступа к российскому магазину приложений NashStore. В онлайн-магазине приложений смогут зарегистрироваться и иностранные разработчики из Азии, Европы и США.

Также стало известно, что теперь москвичи могут скачивать приложения правительства города в российском магазине приложений RuMarket. В частности, речь идет о таких полезных городских сервисах, как «Наш город», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Дневник МЭШ», «Московский транспорт», «Метро Москвы», «Тройка: пополнение и проверка», «Парковки России».

Помимо этого, «Вечерняя Москва» узнала, какие приложения предлагают российские разработчики.