«Грустнограм» и Yappy: какие российские приложения могут заменить зарубежные

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На фоне блокировок западных соцсетей в России, а также ухода ряда цифровых платформ с российского рынка их отечественные аналоги имеют шанс заполучить в свои ряды новых пользователей. О том, какие приложения предлагают российские разработчики, — в материале «Вечерней Москвы».

Магазин приложений NashStore

В мае в России может заработать отечественный магазин приложений NashStore. Разработкой проекта занимается АНО «Цифровые платформы». Цель этой некоммерческой организации — развитие цифровых платформ в нашей стране.

Информация о первом российском магазине приложений появилась в конце марта. Тогда сообщалось, что NashStore станет аналогом Google Play. Работу последнего Google ограничил на территории России 10 марта, заявив, что российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения.

На сайте разработчика проект описывается так:

— NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Он позволит гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений.

Гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин сообщил, что на первых порах в NashStore нельзя будет скачивать приложения: это будет своего рода витрина, демонстрирующая, какие приложения впоследствии появятся в магазине. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Google о том, чтобы NashStore получил права на скачивание. Разработчики рассчитывают, что Android (мобильная операционная система, принадлежащая Google — прим. «ВМ») одобрит российский магазин приложений, чтобы не потерять российский рынок.

Если американский IT-гигант одобрит NashStore, то этот магазин появится в смартфонах на Android наравне с Google Play. Планируется, что NashStore будет предустановлен на новых смартфонах.

О решении Google пока ничего неизвестно. Однако на портале АНО указано, что планируемая дата запуска NashStore — 9 мая.

Малоизвестные российские соцсети

В начале марта в топ наиболее скачиваемых соцсетей на платформах IOS и Android в России вышли два новых отечественных приложения, которые ранее не отличались большим спросом у пользователей. Речь идет о ЯRUS и TenChat.

Так, в прошлом месяце среди всех соцсетей на Android ЯRUS занимал 12-е место, TenChat — 13-е. Что касается IOS, то, по состоянию на 5 апреля, в общем рейтинге приложений в категории «Соцсети» ЯRUS и TenChat располагаются на 21-м и 13-м местах соответственно.

Приложение ЯRUS запустили в пилотном режиме в феврале 2021 года, разработчик платформы — компания «Ай Ти Сервис». Представитель компании-разработчика заявил, что сервис призван заменить YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram в одном приложении. На начало марта в соцсети было зарегистрировано более двух миллионов пользователей. В настоящее время в ЯRUS есть пять разделов: «Новости», «Видео», «Музыка», «События» и «Сюжеты».

TenChat принадлежит «Всероссийскому бизнес-центру», а его разработка осуществлялась при поддержке фонда «Сколково». Соцсеть зарегистрировали в июне 2021 года, изначально ее позиционировали в качестве альтернативы заблокированного в РФ LinkedIn — платформы для поиска и установления деловых контактов.

При регистрации в TenChat пользователь может выбрать один из трех типов профилей — «Сотрудник», «Фрилансер» или «Владелец бизнеса».

— Если вы «Сотрудник», то вам могут предложить желанный офер или прислать партнерское предложение по текущему месту работы, «Фрилансеру» — новый заказ, ну а если вы уже «Владелец бизнеса», то велика вероятность найти партнера, инвестиции или нового клиента, — говорится на сайте соцсети.

Представитель TenChat сообщил, что в соцсети зарегистрировано более 300 тысяч пользователей. К концу весны ожидается, что их число возрастет до нескольких миллионов.

Российский TikTok и Instagram*

Осенью 2021 года холдинг «Газпром-медиа» запустил в России соцсеть Yappy, которая планировалась как российский аналог китайского TikTok. В Yappy пользователи могут записывать короткие видео длительностью до 60 секунд. Основная аудитория сервиса — пользователи от 14 до 34 лет.

Новая соцсеть начала набирать популярность в марте после того, как TikTok объявил об ограничениях на работу в России из-за закона о фейках. Тогда руководство китайской соцсети заявило, что TikTok прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры.

В марте аудитория Yappy увеличилась на 68 процентов, а количество выкладываемого в соцсеть контента удвоилось. По данным «Газпром-медиа», с начала текущего года в сервисе зарегистрировались пользователи из более чем 600 городов России. Кроме того, свои страницы в Yappy завели звезды российского шоу-бизнеса и блогеры, среди них Егор Крид, Михаил Литвин, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Рахим Абрамов.

В конце марта интернет-маркетолог Александр Зобов презентовал прототип российской соцсети «Россграм». Новая платформа, по задумке создателей, должна заменить российским пользователям американский Instagram* (заблокирован на территории РФ 14 марта — прим. «ВМ»).

Разработчики отметили, что запуск социальной сети для топ-блогеров и инвесторов состоится 28 марта. Для простых пользователей доступ будет открыт в апреле этого года.

29 марта бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин объявил о запуске еще одного российского аналога Instagram* — приложения Now. В бета-версии Now за семь часов зарегистрировалось более десяти тысяч пользователей.

Еще одну замену Instagram* со своеобразной особенностью также запустили в России в прошлом месяце. Речь идет о проекте «Грустнограм». В этой соцсети публикуемые фотографии автоматически делаются черно-белыми, а вместо лайков пользователи могут ставить друг другу разбитые сердечки.

— Нам очень грустно от того, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. Мы создали «Грустнограм», чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга, — говорится в официальном Telegram-канале сервиса.

К текущему моменту разработан только сайт «Грустнограма». На нем среди прочего можно подписываться на других пользователей, оставлять комментарии и пользоваться опцией «Поиск грустных соотечественников». По состоянию на 5 апреля в соцсети зарегистрировано более 100 тысяч пользователей.

В настоящее время из-за нарушения российского законодательства на территории РФ заблокированы соцсети Twitter, Facebook* и Instagram*. Роскомнадзор также предъявил претензии TikTok и YouTube, но ограничений в их отношении пока не ввел.

*Instagram и Facebook запрещены в РФ; соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.