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TikTok ввел ограничения на работу в России из-за закона о «фейках»
Китайская соцсеть TikTok вводит ограничения на работу на территории России из-за закона о «фейках». Об этом стало известно в воскресенье, 6 марта.
TikTok прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры.
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