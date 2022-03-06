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TikTok ввел ограничения на работу в России из-за закона о «фейках»

Евгений Белоусов

Общество
TikTok ввел ограничения на работу в России из-за закона о «фейках»
Фото: pixabay

Китайская соцсеть TikTok вводит ограничения на работу на территории России из-за закона о «фейках». Об этом стало известно в воскресенье, 6 марта.

TikTok прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры.

Новость дополняется.

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