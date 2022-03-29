Аналог Google Play под названием NashStore создадут в России

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Аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore разрабатывается АНО «Цифровые платформы». Об этом сообщил директор по проектам организации Владимир Зыков во вторник, 29 марта.

По его словам, теперь россияне лишились возможности совершать покупки в Google Play, а разработчики лишились заработка. Именно поэтому было принято решение начать разработку отечественного аналога магазина.

— Сейчас с АНО «Цифровые платформы» по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru, — Рассказал Зыков.

Он также добавил, что команда АНО сейчас занята работой над средствами оплаты для NashStore, которые будут совместимы с картами «Мир», передает РИА Новости.

10 марта представители компании Google сообщили, что транснациональная корпорация ограничит работу магазина приложений Google Play на территории России. Уточняется, что российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения.

До этого, 2 марта, Google заблокировал в европейском Play Store приложения, связанные с российскими телеканалом RT и агентством Sputnik.