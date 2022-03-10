Google ограничит работу магазина приложений Google Play в России

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Представители компании Google сообщили, что транснациональная корпорация ограничит работу магазина приложений Google Play на территории России. Об этом стало известно в четверг, 10 марта.

Уточняется, что российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения.

До этого видеохостинг YouTube приостановил все функции монетизации для пользователей из России, включая спонсорство и подписки Premium и Music Premium. Уведомление об этом получили российские производители контента. Представители компании уточнили, что теперь авторы из РФ перестанут получать доход от вышеуказанных функций.

4 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к социальной сети Twitter в России.

2 марта Google заблокировал в европейском Play Store приложения, связанные с российскими телеканалом RT и агентством Sputnik.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.