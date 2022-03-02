Google заявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в европейском Play Store

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Google заблокировал в европейском Play Store приложения, связанные с российским телеканалом RT и агентством Sputnik. Об этом в среду, 2 марта, сообщает агентство Reuters.

— Google во вторник заявил, что заблокировал связанные с RT и Sputnik мобильные приложения в Play Store, — говорится в сообщении агентства.

Накануне в пресс-службе компании заявили, что Google решила незамедлительно заблокировать вещание в Европе YouTube-каналов, связанных RT и Sputnik. Уточняется, что ограничительную меру введут из-за событий на Украине.

28 февраля хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие Дела», «Право.ру» и Buro. При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видели текст, призывающий к противоправным действиям. Внизу обращения был виден значок международной сети хакеров Anonymous.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.